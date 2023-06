Gala wręczenia nagród „Primus inter Pares i Primus 2023″ w Brzegu. Wydarzenie odbyło się w ratuszu

Uroczystą ceremonię rozpoczęli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu. Po części artystycznej głos zabrał burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który wyraził dumę z osiągnięć młodych brzeżan.

- Cieszę się, że jak co roku mogłem docenić waszą ciężką pracę i wasz wysiłek. W tym roku nagrodzonych jest jeszcze więcej osób, niż w 2022, co daje mi tym większe powody do zadowolenia. Gratuluję serdecznie rodzicom i nauczycielom, bo to wy jesteście drogowskazami dla tych młodych ludzi. Ich sukcesy to w ogromnej części wasza zasługa – mówił włodarz miasta.