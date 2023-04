Już 29 kwietnia w Brzegu odbędzie się akcja "Czysta Odra". Warto wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu Adrian Gajewski

UM Brzeg

Brzeg już po raz drugi zaprasza na akcję Czysta Odra. Podobnie jak przed rokiem, mieszkańcy będą sprzątać nabrzeże rzeki w naszym mieście, dokładając w ten sposób cegiełkę do poprawiania jest stanu. W akcji będą uczestniczyły stowarzyszenia i grupy społeczników, ale chętnych do pracy nigdy nie za wiele, dlatego z radością organizatorzy przyjmą każdego, kto będzie chciał włączyć się do działania.