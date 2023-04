Nowa wystawa w Brzegu. Fotograficzne wspomnienia o Edycie Stein będą dostępne do 19 maja Adrian Gajewski

UM Brzeg

„Wpisana we Wrocław” to wystawa związana z życiem Edyty Stein, która jest patronką Europy w tym mieście. Do 19 maja można oglądać ją w brzeskim ratuszu, w ramach 8. Edycji Festiwalu Fotografii Otworkowej.