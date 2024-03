Nowy komendant powiatowy policji w Brzegu. Na stanowisko powołano mł. insp. Michał Karońskiego

Uroczystość odbyła się w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu. Na zbiórce obecna była kadra kierownicza i pracownicy cywilni brzeskiej jednostki. W uroczystości wziął również udział starosta powiatu brzeskiego Jacek Monkiewicz. Rozkaz personalny o powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu mł. insp. Michałowi Karońskiemu wręczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Krzysztof Buchała.

Insp. Zbigniewowi Stanowskiemu powierzone zostały obowiązki zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu odpowiedzialnego za logistykę. Insp. Zbigniew Stanowski służbę rozpoczął w 1992 roku. Pierwsze policyjne szlify zdobywał w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach. Następne służbę pełnił w Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim. Z tą jednostką związany był przez 10 lat. Najpierw jako dzielnicowy, później asystent i kierownik referatu. W 2004 roku insp. Zbigniew Stanowski przeszedł do Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, a od 2012 roku został naczelnikiem tego wydziału. W 2019 r. awansował na Zastępcę Komendanta do spraw kryminalnych Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Dwa lata później obejmuje stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu. Insp. Zbigniew Stanowski odznaczony został złotym medalem zasłużony Policjant oraz srebrnym medalem za długoletnią służbę.