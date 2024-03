Prasówka 3.03.2024 z całego tygodnia w Brzegu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Brzegu, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.02 a 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Poprzecznej w Brzegu. Powstaną dwa nowe ronda”?

Przegląd tygodnia: Brzeg, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Poprzecznej w Brzegu. Powstaną dwa nowe ronda Gmina Brzeg ogłosiła przetarg na realizację przebudowy ulicy Poprzecznej, która przejdzie remont, a dodatkowo w mieście pojawią się dwa nowe ronda. Oferty można składać do 22 marca. 📢 Nowy komendant powiatowy policji w Brzegu. Na stanowisko powołano mł. insp. Michał Karońskiego Zmiany w brzeskiej policji. Pożegnano dotychczasowego komendanta insp. Zbigniewa Stanowskiego, któremu zostały powierzone obowiązki zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. Na jego miejsce do Brzegu przyszedł zaś mł. insp. Michał Karoński. Nowy szef brzeskich policjantów dotychczas zajmował stanowisko zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Opolu.

📢 Stary Grodków to symbol komunistycznego bestialstwa. Uroczystość 1 marca. Co dalej z poszukiwaniami IPN? W piątek 1 marca "Polana Śmierci" w lesie pod Starym Grodkowem zgromadziła liczne grono ludzi, w tym sporo młodzieży, chcących w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych oddać hołd uczestnikom Powstania Antykomunistycznego. To jedno z najbardziej symbolicznych miejsc kaźni Polaków w czasie powojennego reżymu stalinowskiego. Uroczystość zorganizowała Delegatura IPN w Opolu we współpracy ze stowarzyszeniem "Kryptonim T-IV". Czy cięcia budżetowe IPN zagrażają dalszym pracom poszukiwawczym? Czy i kiedy poszukiwacze wrócą na Opolszczyznę? O to zapytaliśmy wiceprezesa IPN dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka, który uczestniczył w wydarzeniu.

Tygodniowa prasówka 3.03.2024: 25.02-2.03.2024 Brzeg: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dr Romuald Nowak Honorowym Obywatelem Brzegu. Lata zaangażowania zostały docenione 29 lutego, podczas sesji Rady Miejskiej, na wniosek burmistrza Jerzego Wrębiaka, dr. Romualdowi Nowakowi został nadany tytuł Honorowego Obywatela Brzegu. Doskonale znany wielu brzeżanom historyk sztuki i autor wielu publikacji naukowych związanych z miastem, w przeszłości został już uhonorowany za swoją pracę przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

📢 Marszałek województwa oraz wojewoda opolska spotkali się z mieszkańcami Brzegu. Odpowiedzieli na najważniejsze pytania 29 lutego w Sali Pinottiego brzeskiego Zamku Piastów Śląskich odbyło się spotkanie w ramach cyklu #Opolskie20latwUE. Mieszkańcy Brzegu i okolic licznie wzięli udział w wydarzeniu, a na ich pytania odpowiadali marszałek województwa opolskiego - Andrzej Buła oraz wojewoda opolska - Monika Jurek. Wśród poruszonych tematów nie zabrakło pytań o infrastrukturę drogową, pływalnię miejską, komunikację, transport i wiele innych bieżących tematów. 📢 Wybory samorządowe 2024. To oni powalczą o fotel burmistrza Brzegu. Poznajcie wszystkich kandydatów Rozpoczęła się kampania wyborcza przed kwietniowymi wyborami samorządowymi. O fotel burmistrza Brzegu powalczy łącznie 6 kandydatów. 📢 Aż czterech pijanych kierowców w powiecie brzeskim. Niektórzy w dalszym ciągu postępują nieodpowiedzialnie W ostatnich dniach policjanci zatrzymali aż czterech nietrzeźwych kierowców. Pomimo licznych kampanii, wielu ludzi w dalszym ciągu decyduje się wsiąść na kierownicę pod wpływem alkoholu.

📢 Burmistrz Brzegu nagrodził osoby związane ze sportem. Najlepsi sportowcy, trenerzy i działacze docenieni podczas uroczystej gali Gala wręczenia nagród burmistrza Brzegu dla ludzi sportu to coroczne, tradycyjne wydarzenie. Podczas uroczystości jest okazja do docenienia wyników sportowych, które osiągnęli brzeżanie oraz do integracji środowiska sportowego. 📢 Wiosenna sałatka mimoza na Wielkanoc 2024. Pięknie wyglądająca i pyszna sałatka z tuńczykiem i jajkami. Zrobisz ją w kilka chwil Tuńczyk, ziemniaki, jajka i marchew tworzą kolejne warstwy bardzo efektownej i smacznej sałatki mimoza. Nawiązuje ona wyglądem do kwiatów mimozy, które w cieplejszym klimacie zakwitają wczesną wiosną. Sałatka z tuńczykiem i jajkiem to doskonała propozycja na Wielkanoc. Stwórz własną dekorację i zachwyć całą rodzinę.

📢 Nauczyciele z całego regionu odebrali wyróżnienia w Plebiscycie Edukacyjnym. To forma docenienia i podziękowania za ich pracę Gala podsumowująca Plebiscyt Edukacyjny Nowej Trybuny Opolskiej odbyła się w Muzeum Śląska Opolskiego. W środę przyznano tytuły w największym plebiscycie edukacyjnym w naszym regionie i w całej Polsce. Na każdym szczeblu edukacji głosowanie mieszkańców naszego województwa wyłoniło zdobywców medali i nagród nie tylko dla nauczycieli, lecz także dla przedszkoli i szkół.

📢 Chwile grozy w Brzegu. 68-letni kierowca utknął na przejeździe kolejowym Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w piątkowy wieczór (23.02) w Brzegu. 68-letni kierowca osobowego seata utknął na przejeździe kolejowym. 📢 Zmarł najstarszy kombatant w powiecie brzeskim. Antoni Skulski żył 101 lat Jak poinformował brzeski Klub Wojskowy 1. Pułku Saperów, w wieku 101 lat odszedł na wieczną wartę najstarszy kombatant w powiecie brzeskim, uczestnik II wojny światowej - Antoni Skulski.

📢 Zakończyły się prace przy budowie kompleksu basenów letnich w Brzegu. Zobaczcie jak prezentuje się ten nowoczesny obiekt Brzeski basen letni to inwestycja na którą mieszkańcy czekali bardzo długo, ale w końcu udało się ją zrealizować. Nowoczesny kompleks powstał przy ul. Korfantego i już tego lata będzie można z niego korzystać.

📢 Utopił pięć psów w szambie. 51-letni mieszkaniec Skoroszyc usłyszał zarzuty To mieszkańcy zaalarmowali, że z jednej posesji zniknęło nagle 5 szczeniąt. Funkcjonariusze znaleźli martwe zwierzęta w przydomowym szambie. 51-letni mężczyzna usłyszał już zarzuty w tej sprawie. Grozi mu do 3 lat więzienia.

