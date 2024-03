Prasówka Brzeg 30.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzegu nie minęło Cię nic ważnego

Co siódmy mieszkaniec województwa opolskiego rano wsiada w auto lub pociąg i jedzie do pracy poza swoją gminę. Wydajemy na to dziesiątki milionów złotych i tracimy tysiące godzin naszego życia.

Tradycyjne święcenie pokarmów odbywa się zawsze w Wielką Sobotę. W tym dniu wierni tłumnie idą do kościoła z koszyczkami po to, aby ksiądz pobłogosławił i poświęcił pokarmy, które w nich przynieśli. O której godzinie można pójść z święconką do opolskich parafii? Odpowiadamy na to pytanie!