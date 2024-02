Prasówka tygodniowa z 18.02.2024 w Brzegu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Brzeg, 18.02.2024. 11.02 - 17.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. To szczególny dzień, który przede wszystkim ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, ale także niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom. Podeszliśmy do tego święta z przymrużeniem oka i przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy z kotami, znajdziecie je w naszej galerii!

Opolski urząd marszałkowski ogłosił dwa konkursy w ramach projektu Opolska Wieś Przyszłości. Jeden konkurs ma nazwę Wieś Malowana, a drugi Wieś Dzieciom. Dzięki tej inicjatywie na całej Opolszczyźnie powstają piękne murale.