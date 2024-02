Prasówka tygodniowa z 4.02.2024 w Brzegu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W sobotę (3 lutego) uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu świętowali swoją studniówkę. Impreza odbyła się w hotelu Słociak. Jak prezentowali się i tańczyli poloneza? Był z nimi nasz fotoreporter. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!

W sobotę (3 lutego) w brzeskiej restauracji Mario swoją studniówkę miał Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu. To wyjątkowy dzień, w których maturzyści bawili się wspaniale.

Dla wielu dziewczyn konkursy miss są szansą na zrealizowanie swoich ambicji, życiowych planów, a także początkiem kariery w świecie reklamy czy modelingu. Dla innych to życiowa przygoda.

Park Wolności to jedno z najpiękniejszych miejsc w Brzegu, gdzie codziennie czas spędzają setki brzeżan. Jak poinformował burmistrz miasta, ten wyjątkowy park doczeka się kolejnej rewaloryzacji.

W piątek (2 lutego) w Sali Stropowej w brzeskim ratuszu swoją studniówkę miał Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu. To był niewątpliwie bardzo udany bal, a uczniowie przygotowali wiele niespodzianek.

Walentynki to idealna okazja dla internautów do pożartowania z zakochanych, ale również tych, dla których to dzień jak każdy inny. W naszej galerii możecie zobaczyć najnowsze memy o święcie zakochanych!

Kto z nas nie lubi memów? Wyjątkowo popularne są natomiast te o sportowcach. Wszyscy znamy przecież "Gówniare z paletkom", żarty z Arkadiusza Milika czy humorystyczne obrazki z Robertem Lewandowskim. Zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę śmiechu.

1 lutego miał miejsce pogrzeb księdza prałata Zbigniewa Bąkowskiego. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział duchowni, ale również mieszkańcy regionu. Zasłużony kapłan odszedł w wieku 92 lat.