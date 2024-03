Protest rolników w Brzegu. Występują utrudnienia w ruchu na obwodnicy miasta. Mobilizacja jest godna podziwu

Wielu brzeżan udało się na miejsce protestu i dopingują rolników w ich działaniach.

- Rolnicy nie chcą dla nas źle, tylko chcą dobrze. Dlatego nie rozumiemy dlaczego niektórzy ludzie się bulwersują - mówią nam panowie Henryk i Roman z Brzegu. - Według nas protesty potrafią do skutku i my będziemy ich w tym dopingować. Czujemy, że rolnicy nie popuszczą, a jeszcze się dołączą inne grupy. Ważne, aby mieli wsparcie, bo robią to we wspólnym interesie wszystkich Polaków - dodają.