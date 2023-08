Przegląd prasy z lipca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Brzegu?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Brzegu najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Fly With Us Festival. Zabawa pod gołym niebem w Kamieniu Śląskim. Takiej imprezy jeszcze u nas nie było”?

Przegląd lipca 2023 w Brzegu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Fly With Us Festival. Zabawa pod gołym niebem w Kamieniu Śląskim. Takiej imprezy jeszcze u nas nie było Pierwszy dzień Fly With Us Festival 2023 na lotnisku w Kamieniu Śląskim przyciągnął tłumy. To największe tego typu impreza na Opolszczyźnie. Wystąpi na niej w sumie 20 artystów. Zobaczcie w naszej fotogalerii, jak było na imprezie. 📢 Takie domy sprzedają komornicy. Niektóre to pałace, inne w zasięgu przeciętnego Kowalskiego. Mamy oferty z 29.07.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 29.07.2023 r.

📢 4 etap Tour de Pologne na Opolszczyźnie. Meta w centrum Opola. Będzie dużo utrudnień drogowych W sobotę 29 lipca w Poznaniu wystartuje jubileuszowy 80 wyścig kolarski Tour de Pologne, największa impreza kolarska w Polsce. We wtorek 1 sierpnia kolarze przejadą przez Opolszczyznę. Zobaczymy wielkie sportowe widowisko, ale musimy się pogodzić z utrudnieniami na drogach.

Prasówka sierpień Brzeg: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Brzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pożar stodoły w Grodkowie. W akcji osiem zastępów straży pożarnych. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia Po przyjeździe pierwszych zastępów straży pożarnych cała stodoła była już objęta ogniem. Pożar ugaszono. Trwa szacowanie strat, natomiast strażacy i policyjni dochodzeniowcy ustalać będą przyczyny zdarzenia.

📢 III Opolski Festiwal Pamięci. W Starym Grodkowie pokazywali wspólne losy uczestników Powstania Styczniowego i Żołnierzy Wyklętych III Opolski Festiwal Pamięci odbył się w sobotę (15 lipca) w Starym Grodkowie. Tym razem organizatorzy podjęli próbę ukazania związków pomiędzy losami uczestników Powstania Styczniowego a Żołnierzami Wyklętymi. Hasłem tegorocznej edycji było "Wyklęci '63". 📢 Zarobki w polskiej policji 2023. Tyle zarabiają mundurowi i kryminalni. Jesteście zaskoczeni? Funkcjonariusze mają też sporo bonusów Komenda Wojewódzka Policji w Opolu wciąż szuka chętnych do służby. Funkcjonariusze przekonują, że to stała i pewna praca, a do tego zarobki są całkiem dobre. Ile zarabiają policjanci i jak dostać się do służby? Sprawdźcie.

📢 Oto najbardziej niebezpieczne drogi Opolszczyzny. Na zatłoczonych i starych drogach ludzie ginęli często 10.07.2023 Tylko od początku wakacji 2023 na drogach województwa opolskiego w czterech wypadkach zginęło pięć osób. Podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia przez okres wakacji na stronie opolskiej policji i w mediach społecznościowych obserwować można mapę z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacją o zdarzeniu. 10.07.2023.

📢 Jak zmienia się Brzeg i z czego korzystają najczęściej mieszkańcy powiatu? Powiat brzeski jest miejscem bogatym w zabytki i posiada dobrą infrastrukturę wypoczynkowo-turystyczną zapraszającą do aktywnego wypoczynku. A jak się żyje jego mieszkańcom? Czy wiedzą i widzą jakie projekty powstały ze wsparciem środków unijnych? Które wybrane przez nas wydają się Wam najważniejsze? Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma realizacjami ukończonymi w ostatnich latach.

📢 Burze na Opolszczyźnie. W Opolu zawalił się budynek. Ulewa zalała ulicę pod wiaduktem kolejowym na ulicy Wojska Polskiego w Opolu Od popołudnia aż do wieczora przez Opolszczyznę przetaczały się burze z silnymi opadami deszczu. Wiele ulic i piwnic zostało zalanych. W Opolu doszło do zawalenia się budynku. Nieprzejezdny jest przejazd ulicą Wojska Polskiego pod wiaduktem kolejowym. 222 strażaków walczyło do wieczora ze skutkami burzy w całym województwie opolskim.

📢 Fire Truck Show 2023. Ponad 200 wozów strażackich przyjechało na Zlot Pojazdów Pożarniczych w Główczycach Rekordowa liczba 204 wozów strażackich przyjechała w tym roku na Fire Truck Show. Jest to już 13. Zlot Pojazdów Pożarniczych w Główczycach koło Dobrodzienia. Impreza potrwa jeszcze przez całą niedzielę. Można nie tylko podziwiać wozy strażackie, ale także bawić się biesiadzie śląskiej, a nawet polatać helikopterem.

Robert Karaś: wiedziałem, że biorę...