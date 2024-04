Przez kilka tygodni rabował brzeskie markety. Spowodował straty na blisko 15 tysięcy złotych. 32-latek wpadł już w ręce policji

Jakiś czas temu brzeskich funkcjonariuszy zaczęły napływać sygnały o kradzieżach w marketach i drogeriach w mieście.

Następnie na podstawie zebranego materiału dowodowego i zabezpieczonego monitoringu kryminalni rozpoczęli typowanie podejrzewanego.

- Z ich ustaleń wynikało, że mógł być to 32-letni mieszkaniec Brzegu. Szybko dotarli do miejsca gdzie mężczyzna przebywa. Kiedy zapukali do mieszkania zdziwiony 32-latek otworzył im drzwi. Policjanci zatrzymali go i przewieźli do komendy - dodaje st. asp. Kaszuba.