Ruszyły prace naprawcze na drogach miejskich w Brzegu. Jest w planach przebudowa ulic Starobrzeskiej i Słowackiego

Stan dróg na terenie Brzegu to od lat gorący temat wśród mieszkańców. Jak co roku, gdy przyjdzie zima i mrozy to na drogach pojawia się wiele dziur, które sprawiają nie lada trudności dla kierowców. Jak zapowiada jednak włodarz miasta, drogi będą remontowane.

- Jeszcze w okresie zimowym, pracownicy drogowi przystąpili na początku stycznia do wypełniania ubytków na uszkodzonej ul. Starobrzeskiej - czytamy w komunikacie Urzędu Miasta.

Gmina Brzeg, w ramach bieżącego utrzymania dróg zleciła zabezpieczenie niebezpiecznych ubytków masą na gorąco na ulicy Starobrzeskiej. Nie są to remonty nawierzchni, których nie wykonuje się w okresie zimowym, lecz jedynie zabiegi poprawiające bezpieczeństwo przejazdu.