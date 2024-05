Strażacy z Michałowic są jedną z najaktywniejszych jednostek OSP w Polsce. W niespełna rok zebrali ponad 36 ton elektrycznych odpadów

OSP Michałowice poinformowało, że za nimi pierwszy tegoroczny wywóz elektrośmieci.

- Tym razem udało nam się zebrać ok. 11 880 kg odpadów. Dzięki temu ponownie wracamy do rankingu najaktywniejszych jednostek OSP w kraju. Aktualnie zajmujemy 15 pozycję, a do tej pory zebraliśmy łącznie 36 220 kg elektrośmieci - informuje OSP KSRG Michałowice.