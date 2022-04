Tak mieszkańcy Brzegu i okolic bawili się na otwarciu Strefy Muzyki w 2016 roku. Ale się wtedy działo! [ZDJĘCIA] Adrian Gajewski

Przez kilka miesięcy co jakiś czas udostępnialiśmy Wam archiwalne zdjęcia z brzeskich dyskotek sprzed kilkunastu lat. Tym razem przeniesiemy się do nieco bardziej aktualnych czasów i przypomnimy Wam, jak bawiliście się w 2016 roku na otwarciu brzeskiego klubu Strefa Muzyki. Niestety popularny lokal podzielił los legendarnych dyskotek tj. Ibiza, Big Star czy Harlem i od 2020 roku jest zamknięty. Jednak w latach 2016-2020 było to niezwykle popularne miejsce na mapie Brzegu i przez kilka lat istnienia gościło tysiące ludzi z Brzegu i pobliskich miejscowości. Zobaczcie w naszej galerii, jak to wszystko się zaczęło 19 listopada 2016 roku imprezą "Grand Opening".