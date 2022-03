Tak wygląda mieszkanie interwencyjne w Brzegu dla mieszkańców Ukrainy. Zamieszka w nim sześcioosobowa rodzina z Żytomierza Adrian Gajewski

10 marca do Brzegu przyjedzie sześcioosobowa rodzina z Żytomierza. Będą to cztery kobiety oraz dwoje dzieci. Dla uciekających przed wojną Ukraińców przygotowano mieszkanie interwencyjne. Lokal jest w pełni wyposażony i gotowy do zamieszkania.