Tygodniowy przegląd prasy 17.12.2023: Brzeg, 10.12-16.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Brzegu

Przegląd tygodnia: Brzeg, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ślub to dla wielu ludzi jeden z najważniejszych dni w życiu. Radość, euforia, wspólne celebrowanie miłości – te intensywne emocje, mimo upływu lat zostają w ich pamięci. Odnowienie przysięgi małżeńskiej to wydarzenie, które pozwala przeżyć je jeszcze raz.

76 nauczycieli z Opolszczyzny odebrało dziś awanse na najwyższy stopień zawodowy – nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość zorganizowano w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Co prawda mamy jeszcze grudzień, jednak IMGW publikuje już prognozę pogody sięgającą do kwietnia 2024 roku. Wiosna będzie ciepła i sucha czy może zimna i mokra? Jeszcze nie zaczęła się kalendarzowa zima, a w prognozach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pojawiają się wiosenne mapy, które część osób mogą rozczarować. Można z nich wyczytać, jaka średnia temperatura będzie nam towarzyszyła i co z opadami. Czeka nas kolejna susza, równowaga czy może bardzo mokra wiosna?