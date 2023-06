Utworzono kolejny komitet terenowy PiS w powiecie brzeskim. Partia chce być bliżej mieszkańców

Katarzyna Czochara podkreśla, że mobilizacja przed wyborami jest niezwykle ważna, aby móc osiągnąć sukces.

- To wszystko co do tej pory rząd PiS robił dla społeczeństwa polskiego i dla każdego obywatela jest bardzo ważne. Osoby, które się tutaj spotkały zamierzają czynnie pracować w kampanii wyborczej na rzecz wygranych wyborów Prawa i Sprawiedliwości - mówiła posłanka.