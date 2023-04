W Brzegu powstają nowe mieszkania. Inwestycja "Przy Parku 2" rośnie w oczach. Ile zapłacimy za metr kwadratowy? [WIDEO]

Inwestycja "Przy Parku 2" składa się z dwóch budynków, w których łącznie mieści się aż 47 lokali mieszkalnych.

- Są to mieszkania dwu- i trzypokojowe o powierzchni od 35 do 91 m2. Na parterze zaprojektowano lokale mieszkalne z ogródkami, które dają dodatkowe możliwości wykorzystania przestrzeni, a wszystkie mieszkania na piętrze posiadają balkony. W mieszkaniach na 3 piętrze znajduje się dodatkowo antresola, która daje doskonałe możliwości do aranżacji dwupoziomowego mieszkania, dopasowanego do własnych potrzeb - czytamy w ogłoszeniu.