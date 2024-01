Wielkie otwarcie restauracji McDonald's w Brzegu. Lokal robi duże wrażenie

Otwarcie restauracji Mc Donald's to wydarzenie, które odbiło się szerokim echem w mieście. Początkowo wielkie otwarcie planowano na 20 grudnia 2023 roku, jednak finalnie przeniesiono je na 1 stycznia 2024 roku.

Pierwsze co rzuca się w oczy wchodząc do nowej restauracji to przede wszystkim nowoczesny wystrój.

- Design naprawdę robi wrażenie. Często jadam w Mc Donald's, natomiast to miejsce wygląda bardzo "świeżo" i pomimo, że nie jest to już ten kolorowy Mc Donald's jaki wszyscy pamiętamy, to jednak uważam, że jest okej - mówił nam jeden z mieszkańców.

Do tej pory mieszkańcy chcący zjeść w tej restauracji musieli wybrać się do Oławy albo do Oleśnicy Małej (przy autostradzie A4).