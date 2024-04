Wspólny wniosek gminy Brzeg i gminy Olszanka na termomodernizację trzech placówek. Wartość zadania wyniesie 3,5 miliona złotych

Gminy mają w planach termomodernizację następujących placówek:

W ramach termomodernizacji przewidziane jest m.in.

Dodatkowo w Domu III Sektora przewidziano instalację windy dla osób niepełnosprawnych.

- Będą to kolejne zadania termomodernizacyjne dzięki którym poprawi się standard funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej należących do gminy Brzeg oraz obniżą się koszty bieżącego utrzymania budynków, co pośrednio wpłynie na poprawę jakości środowiska dzięki zmniejszonej emisji CO2 - czytamy w komunikacie brzeskiego Urzędu Miasta.