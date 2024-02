Zmarł najstarszy kombatant w powiecie brzeskim. Antoni Skulski żył 101 lat

Antoni Skulski urodził się 1922 roku na Wołyniu. Do wojska zaciągnął się w 1944 roku, kiedy front przetaczał się przez tereny Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. Służył w 33. Pułku Piechoty, z którym przeszedł cały szlak bojowy. Po wojnie trafił do Nysy, a stamtąd do Mąkoszyc, gdzie mieszkał aż do śmierci.

- Mieliśmy ogromne szczęście poznać bliżej Pana Antoniego, posłuchać jego wspomnień, a nawet zaśpiewać Mu nasze piosenki - czytamy w komunikacie Klubu Wojskowego 1. Pułku Saperów w Brzegu.

Był to wyjątkowy człowiek, pełen kultury osobistej, z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.