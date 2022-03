Lewin Brzeski. 25-latek włamał się do drogerii. Kilka godzin później wpadł z całym łupem o wartości 8 tysięcy złotych Adrian Gajewski

25-letni mężczyzna włamał się do drogerii i ukradł perfumy. Jego szczęście jednak nie trwało długo, bo już kilka godzin później wpadł w ręce policji. Funkcjonariusze zatrzymali złodzieja, a wszystkie skradzione perfumy wróciły do właściciela. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, do którego się przyznał. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia.