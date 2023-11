Listopad 2023 w Brzegu: Przegląd najważniejszych wydarzeń października 2023

W naszych lasach wysypało grzybami. Jest mokro i stosunkowo ciepło, a to sprawia, że grzybów jest bardzo dużo. O czym pamiętać podczas wyprawy na grzyby i gdzie na Opolszczyźnie można odbyć udane grzybobranie mówi nam Sabina Dąbrowska vel. Grzybowa, dyplomowany grzyboznawca. W galerii znajdziecie najnowsze zdjęcia z jej tegorocznych zbiorów.

W gminie Grodków powstają obok siebie dwie farmy wiatrowe, które razem będą liczyć 48 wiatraków. Buduje je litewska firma. To będzie jedna z największych takich instalacji w Polsce.

Drogowcom niekiedy brakuje wyobraźni. Ustawione przez nich znaki w najlepszym razie przyprawiają kierowców o zawrót głowy. Niekiedy przed szereg wychodzą także budowlańcy, którzy stawiają na drogach rozmaite "przeszkody". Zebraliśmy dla was najbardziej szokujące zdjęcia z naszych ulic. 19.10.2023.

26-letni kierowca skody doznał poważnych obrażeń po uderzeniu samochodem w drzewo. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala.

Podajemy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie opolskim. U nas wygrywa Koalicja Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością.

Mamy pierwsze wyniki badań. One nam dają czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii i trzecie po kolei. To jest naprawdę wielki sukces - powiedział po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Horoskop dzienny na czwartek 12 października 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać?

Serca telewidzów jesienią 2023 roku zdobył nowy program z rolnikami w rolach głównych. Super Rolnicy to produkcja telewizji TTV, w której rywalizację zaczynało 6 drużyn, w finale spotkają się dwie z nich. Kim są Młode Byki, Unia Szwagrów, Para z Hektara, Traktor Fighters, Władcy Oringów i Agro Bracia?

Obwodnica Brzegu, reaktywacja Aleksandrówki i budowa kolejki linowej na Biskupią Kopę, to tylko z niektóre z przedwyborczych zobowiązań pochodzącej z ziemi prudnickiej - Katarzyny Czochary, posłanki PiS. O wszystkich swoich zamierzeniach mówiła podczas spotkania w Nysie.

Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!