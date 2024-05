Międzyszkolny Dzień Zadań Interdyscyplinarnych w Brzegu. Młodzież wykazała się dużą wiedzą

Inicjatywa wspierana przez władze miejskie na stałe wpisała się w harmonogram roku szkolnego brzeskich szkół podstawowych.

- Dla uczniów jest to okazja do wykorzystania w praktyce wiedzy z różnych przedmiotów, dla nauczycieli, dyrektorów szkół i władz samorządowych – do spotkania, rozmowy, wymiany doświadczeń i pomysłów - informuje Katarzyna Wysocka z PSP nr 8 w Brzegu.