Przegląd prasy z Brzegu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.06.2024

Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 13.06.2024 r.

Piłkarki nożne UKS SAP Szóstki Brzeg okazały się najlepsze w ogólnopolskim finale Pucharu Tymbarku 2024 w kategorii do lat 12. Swój znakomity występ w turnieju zwieńczyły efektowną wygraną w finale, który odbył się na PGE Narodowym i był sędziowany przez czołowego arbitra świata - Szymona Marciniaka.

Policjanci z Brzegu zatrzymali 30-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać ulicami miasta. Podczas przeszukania samochodu kryminalni znaleźli blisko 2 kilogramy narkotyków i ponad 1600 tabletek ecstasy. Odpowie on również za niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, szereg wykroczeń drogowych i niezatrzymanie się do kontroli. Grozi mu teraz kara do 10 lat więzienia.