Prasówka tygodniowa z 9.06.2024 w Brzegu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Brzeg, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sezon letni coraz bliżej, a to oznacza, że czeka nas otwarcie basenu odkrytego przy ul. Korfantego w Brzegu. Długo wyczekiwana inwestycja dobiegła końca i mieszkańcy będą mogli w końcu wskoczyć tego lata do wody. Wszystko wskazuje jednak na to, że na tle innych basenów i kąpielisk w okolicy, w Brzegu tanio nie będzie.

7 czerwca płk Grzegorz Oskroba, dotychczasowy dowódca 1. Brzeskiego Pułku Saperów pożegnał się z jednostką. Uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy i pożegnanie ze sztandarem odbyło się na placu apelowym pułku.