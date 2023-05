Policjanci z Brzegu dbają o bezpieczeństwo na drogach. Podczas minionego weekendu ujawnili sporo wykroczeń

Od piątku policjanci z Brzegu odnotowali 1 wypadek, w którym obrażeń doznała 56-letnia właścicielka toyoty.

- Do tego zdarzenia doszło w piątek około godziny 14:00 na dk 94 w Łosiowie. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 36-latek kierujący volkswagenem z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z toyotą. Poszkodowana z obrażeniami ciała trafiła do szpitala - informuje asp. Patrycja Kaszuba, oficer prasowy KPP w Brzegu.

Policjanci wykonali blisko 300 badań stanu trzeźwości. Z tej liczby 2 kierowców okazało się nietrzeźwych.

- Pierwszy z nich to właściciel chryslera. Do zdarzenia z jego udziałem doszło w piątek późnym wieczorem na dk 39 przed Rogalicami. Z policyjnych ustaleń wynika, że mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Na szczęście mężczyzna jechał sam i w tym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Badanie na urządzeniu pokazało, że w organizmie miał on blisko 1,5 promila alkoholu. Drugi nietrzeźwy kierowca wpadł w sobotę w nocy na jednej z ulic w Brzegu. 23-letni kierowca volkswagena w organizmie miał blisko 2 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali również 4 rowerzystów, którzy byli nietrzeźwi - dodaje asp. Kaszuba.