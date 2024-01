Policjanci z Brzegu monitorują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Silne mrozy to dla bezdomnych duże niebezpieczeństwo

Ważne jest nie tylko zaangażowanie służb mundurowych, ale wszystkich ludzi, którzy mają wiedzę o osobach bezdomnych, samotnych i potrzebujących pomocy.

- Nie pozostawajmy obojętni widząc osobę siedząca w parku i na przystanku. Pamiętajmy również o samotnych sąsiadach - zapukajmy do ich drzwi i upewnijmy się, że u nich wszystko w porządku - czytamy w komunikacie brzeskiej policji.

Policjanci z Brzegu odwiedzają bezdomnych po to, by służyć pomocą i zachęcić do spędzenia zimnych dni w schronisku. W taiech placówkach mają możliwość pobytu i otrzymywania ciepłych posiłków. Są jednak takie osoby, które mimo mroźnych dni decydują się pozostać w nieogrzewanych altankach czy pustostanach. Te osoby mogą liczyć na pomoc społeczną, ciepłe ubrania i posiłki.

Pamiętajmy, że tragiczny finał może mieć nawet kilka godzin spędzonych w temperaturze bliskiej zeru. Gdy mamy informację, że ktoś jest narażony na wyziębienie natychmiast reagujmy. Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 112 i poinformować dyżurnego by pomoc ruszyła. O potrzebujących pomocy możemy również poinformować pracowników MOPS-u, GOPS-u i straż miejską. Możemy również skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa klikając w link: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html. Dzięki tej aplikacji naniesiemy na mapie miejsce gdzie przebywają osoby bezdomne, a policjanci sprawdzą to zgłoszenie. Jeśli jedna sprawa jest pilna należy skorzystać z tradycyjnego zgłoszenia dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Nie zapominajmy również o samotnych sąsiadach i bliskich. Odwiedźmy ich czasem, sprawdźmy czy u nich wszystko w porządku. Nie bądźmy obojętni, kiedy wiemy że tuż obok mieszka ktoś kto może potrzebować naszej pomocy. Tak niewiele to kosztuje, a może się okazać że nasze zainteresowanie uratuje komuś zdrowie, a nawet życie.