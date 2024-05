POSCO rozpoczęło budowę swojej fabryki na brzeskiej Zielonce. Plany współpracy są długofalowe

W Brzegu powstanie nowoczesna fabryka oparta na technologii elektromobilności, a dzięki temu nowe miejsca pracy dla brzeżan.

Burmistrz Violetta Jaskólska-Palus rozmawiała dziś (8.05) z przedstawicielami firmy o możliwościach szerokorozumianej i długofalowej współpracy z koreańskim inwestorem.

- Jeszcze w tym roku, w Brzegu powstanie fabryka, w której będą produkowane rdzenie do silników aut elektrycznych, hybrydowych i napędzanych wodorem - czytamy w komunikacie brzeskiego Urzędu Miasta.

Koreański koncern ma zainwestować w Brzegu ponad 183 miliony złotych.

- Do roku 2025 zatrudnienie znajdzie tam 60 osób. Drugi etap – do roku 2030 przewiduje wzrost liczby pracowników do 180 osób - informuje brzeski magistrat.