Prasówka 3.09.2023 z całego tygodnia w Brzegu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przez ostatnie kilkanaście lat strefa ekonomiczna w Skarbimierzu-Osiedlu rozrosła się niebywale. Gmina oferowała dobre warunki dla inwestorów, którzy chętnie związali swoją przyszłość z tym miejscem. Powiat brzeski to nie tylko jednak Skarbimierz, w Brzegu również nie brakuje firm, które funkcjonują od wielu lat i zatrudniają sporo ludzi. Do tego kolejnym krokiem dla miasta ma być nowopowstała strefa ekonomiczna przy ul. Małujowickiej, z którą wiązane są poważne plany.

We wtorek (29 sierpnia) do godz. 13.00 na sieci kolejowej odnotowano nieuprawnione użycie sygnału radio-stop w kilku regionach Polski. Obok województw łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego, incydenty wystąpiły również w Opolskiem.

Do dziś nie udało się pobić przedwojennego czasu przejazdu na trasie z Opola do Berlina. Ekspres zwany "Latającym Ślązakiem" albo "Latającym pieronem" dojeżdżał do stolicy Niemiec w 3,5 godziny. Dziś potrzeba na to pięć godzin. Zobacz, jak wyglądał najszybszy pociąg, jaki jeździł po Opolszczyźnie.

Do zdarzenia doszło o godzinie 5.00 rano. W zamieszkanym budynku eksplodowała butla z gazem. Ranna została jedna osoba.

Strażacy znów musieli interweniować w budynku dworca kolejowego w Głubczycach. Dzięki czujności druhów OSP z Lisięcic na pogorzelisku dostrzeżono dym.