Prasówka tygodniowa z 13.08.2023 w Brzegu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Letnie okienko transferowe trwa w najlepsze. Prezentujemy wam transfery, do jakich doszło dotychczas w klubach występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Nadal będzie ono na bieżąco aktualizowane.

Od 12 do 15 sierpnia w różnych miastach województwa opolskiego odbywać się będą pikniki wojskowe „Silna Biało-Czerwona”.

Dzisiaj (10 sierpnia) w Brzegu zorganizowano briefing prasowy na temat przyszłości Brzeskiej Strefy Ekonomicznej. Udział w nim wzięli m. in. Marcin Ociepa poseł i wiceminister obrony narodowej, Jerzy Wrębiak - burmistrz Brzegu oraz Tomasz Witkowski - wicewojewoda opolski.

We wtorek (8 sierpnia) ok. godziny 15.20 służby ratunkowe z powiatu brzeskiego otrzymały zgłoszenie o tragicznym wypadku. W jego efekcie zginął 37-letni motocyklista, który potrącony został przez autobus.

Centralny, cyfrowy rejestr wszystkich grobów, pochówków i kremacji dostępny dla każdego. Taki plan ma rząd. Ludzie z branży pogrzebowej komentują, że to dobry i potrzebny pomysł. Jest jednak problem - kto za to zapłaci. I kiedy uda się to wprowadzić w życie?

W niedzielę 6 sierpnia mieszkańcy Brzegu mogli poznać szczegóły Rządowego Programu „Rodzina 800 Plus”. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Nie dopisała tylko pogoda.