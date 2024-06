Przegląd prasy z maja 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Brzegu?

Policjanci z brzeskiej drogówki zatrzymali do kontroli właściciela opla. Powodem kontroli była nadmierna prędkość. 33-latek w Myśliborzycach jechał ponad 100 km/h. Mieszkaniec Wałbrzycha stracił prawo jazdy na 3 miesiące, został ukarany wysokim mandatem, a na jego konto wpłynęło 13 pkt.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Brzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Warsztaty ekologiczne połączone z rajdem rowerowym to pierwsze z wydarzeń, które gmina Lewin Brzeski zaplanowała dla swoich mieszkańców w ramach zadania ekokampanii na rzecz ochrony środowiska. Zajęcia są dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Przez cały ostatni weekend maja nad jeziorem Jaroszewskim w Sierakowie triathloniści mierzyli się w kultowych zawodach JBL Triathlon Sieraków. Dla wielu zawodników był to ich pierwszy, debiutancki start. Reprezentant Brzegu natomiast z imprezy wraca ze złotym medalem.

21 maja w Brzegu odbyła się kolejna edycja Międzyszkolnego Dnia Zadań Interdyscyplinarnych. To wydarzenie realizowane w ramach Programu Rozwoju Oświaty, a zainspirowane przez dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8, panią Lucynę Bończak dzięki udziałowi w 3-letnim projekcie rządowym Szkoła dla Innowatora pod patronatem CEO.

Nominowani do tytułu Osobowość Roku 2023 to wyjątkowi liderzy. To osoby, które swoim zaangażowaniem i sukcesami wyróżniają się na tle społeczności. Ich praca na rzecz lokalnych środowisk zdobyła uznanie nie tylko mieszkańców, ale również naszej redakcji.

20 maja rozpoczął się przegląd sprzętu oraz prace konserwacyjne w brzeskim zakładzie przy ul. Ziemi Tarnowskiej. Potrwa od do 4 czerwca. W tym czasie mieszkańcom miasta może towarzyszyć charakterystyczny zapach wydobywający się z brzeskiej olejarni.