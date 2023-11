Przegląd prasy z tygodnia 26.11.2023. Co działo się w Brzegu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Brzeg, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Andrzejki tuż tuż, zatem przygotowaliśmy dla Was specjalną galerię, która zabierze Was w podróż do przeszlości. Zobaczcie, jak imprezowano kilkanaście lat temu na Opolszczyźnie. Sporo od tego czasu się zmieniło, niektórych z tych miejsc, które zobaczycie na fotografiach już nie ma. Zmieniła się również moda!

Już nie Subaru XV, ale Crosstrek – tak teraz nazywa się nowy crossover. Samochód nadal ma wszystkie cechy, za które klienci cenią japońską markę, ale jest bardziej niż kiedykolwiek multimedialny, nowoczesny i lifestylowy.