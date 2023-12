Przegląd tygodnia z 10.12.2023 w Brzegu. Najważniejsze wydarzenia od 3.12 do 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Od najbliższej niedzieli (10 grudnia) zmienia się rozkład jazdy pociągów. Polregio oraz PKP Intercity przygotowali sporo zmian. Między innymi zmieniają się godziny przyjazdów i odjazdów pociągów, będą nowe połączenia, z Nysy nie dojedziemy już bezpośrednio do Wrocławia. Ale na tym nie koniec. Sprawdziliśmy najważniejsze zmiany.

To były już XXXI Spotkania Muzyków Jazzowych w Rudnikach. To jedyny taki festiwal jazzowy w całej Polsce. W tym roku zagrali m.in. Grzech Piotrowski oraz piękne saksofonistki z Olesna.

Policjanci z Brzegu poszukują zaginionej Joanny Kozłowskiej. 43-letnia mieszkanka Smolarnika (w gminie Lubsza) po raz ostatni była widziana 6 grudnia po południu na dworcu kolejowym w Brzegu. Do chwili obecnej nie powróciła i nie nawiązała żadnego kontaktu z bliskimi.

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Służby ratunkowe pracują przy pożarze samochodu ciężarowego, który pojawił się na 222 kilometrze autostrady A4. Do zdarzenia doszło między węzłami Opole Zachód-Brzeg. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Teraz mundurowi pojadą na półroczne szkolenie do szkoły policji w Pile, a po jej ukończeniu zasilą jednostki ma terenie województwa opolskiego.

Wśród 11 najdroższych samochodów używanych, które są obecnie do kupienia na Opolszczyźnie, reprezentowane są tylko trzy marki. I to wszystkie trzy niemieckie! Sprawdziliśmy, jakie najdroższe samochody używane są aktualnie do kupienia w Opolu i w województwie opolskim. Zobacz w naszej galerii.