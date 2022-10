Przegląd tygodnia z 30.10.2022 w Brzegu. Najważniejsze wydarzenia od 23.10 do 29.10.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Brzeg, 30.10.2022. 23.10 - 29.10.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Comic nails to zdecydowanie jeden z najbardziej oryginalnych wzorów na paznokciach. Ten rysunkowy manicure rodem z komiksu zapiera dech piersiach, a co najważniejsze nie jest trudny do wykonania w domowych warunkach.

Prezentujemy kadrę ASG Stanley Futsal Team Brzeg na sezon 2022/2023. W tym sezonie brzeski klub gra w II lidze futsalu i powalczy o awans do zaplecza Ekstraklasy. Do klubu powróciło wiele znajomych twarzy, którzy w przeszłości reprezentowali jego barwy.