Styczeń 2024 w Brzegu: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2023

Przegląd grudnia 2023 w Brzegu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Lasach Barucickich w gminie Lubsza można natknąć się na pozostałości po poligonie należącym do fabryki Kruppa. To atrakcja dla miłośników lokalnej turystyki i świetny pomysł na wycieczkę w ostatni weekend 2023 roku.

Na drodze krajowej nr 45 na trasie z Opola do Kluczborka doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i skutera. Ranna kobieta w ciąży została zabrana do szpitala.