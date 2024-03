Prasówka z lutego 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Brzegu? Bądź na bieżąco

Przegląd lutego 2024 w Brzegu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Rozpoczęła się kampania wyborcza przed kwietniowymi wyborami samorządowymi. O fotel burmistrza Brzegu powalczy łącznie 6 kandydatów.

Gala wręczenia nagród burmistrza Brzegu dla ludzi sportu to coroczne, tradycyjne wydarzenie. Podczas uroczystości jest okazja do docenienia wyników sportowych, które osiągnęli brzeżanie oraz do integracji środowiska sportowego.

Gala podsumowująca Plebiscyt Edukacyjny Nowej Trybuny Opolskiej odbyła się w Muzeum Śląska Opolskiego. W środę przyznano tytuły w największym plebiscycie edukacyjnym w naszym regionie i w całej Polsce. Na każdym szczeblu edukacji głosowanie mieszkańców naszego województwa wyłoniło zdobywców medali i nagród nie tylko dla nauczycieli, lecz także dla przedszkoli i szkół.