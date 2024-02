Przegląd tygodnia z 11.02.2024 w Brzegu. Najważniejsze wydarzenia od 4.02 do 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Opolanie mają mnóstwo rzeczy, które chcą oddać za darmo. Na popularnym portalu zakupowym olx.pl aktualnie wystawione jest ponad tysiąc przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie w Opolu. Działania te wpisują się w ideę zero waste. Te najciekawsze z propozycji umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym. 10.02.2024

Około stu ciągników rolniczych blokowało dzisiaj dojazd do autostrady A4 i główne drogi w województwie opolskim. To protest przeciw polityce rolnej, jaką planują komisarze unijni.

W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace przy kompleksowej przebudowie boisk znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 8, położonej na ul. Lompy w Brzegu.

Stan dróg w Brzegu wymaga poprawy, ale nie zapomina się również o bezpieczeństwie. Tym razem remontu doczeka się odcinek ul. Bohaterów Monte Cassino.

20-latek zadzwonił do koleżanki, mówiąc, że nie ma po co żyć i chce popełnić samobójstwo. Dzięki działaniom brzeskich policjantów 20-latkowi nic się nie stało. Funkcjonariusze odnaleźli go na torowisku.