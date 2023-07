Tygodniowy przegląd prasy 9.07.2023: Brzeg, 2.07-8.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Brzegu

Przegląd tygodnia: Brzeg, 9.07.2023. 2.07 - 8.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Na pierwszy rzut oka ul. Roosevelta we Wrocławiu nie wyróżnia się niczym szczególnym. Otaczają ją szare, brudne kamienice, jakich większość w dzielnicy Nadodrze. Jednak, gdy wejdziemy do jednej z bram, jak za sprawą magicznej różdżki, przeniesiemy się do świata postaci z bajek, podwodnych zwierząt, a nawet dinozaurów. Kolorowe podwórka – bo o nich mowa – to wyjątkowe miejsce na mapie stolicy Dolnego Śląska.

Prezentujemy zdjęcia 24 maluszków, które w maju i czerwcu 2023 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia!