V Regaty Smoczych Łodzi w Brzegu za nami. Wszyscy byli zwycięzcami i nie brakowało emocji

Na starcie stawiło się 12 załóg reprezentujących firmy i instytucje, ale też grupy znajomych.

- Mimo padającego w pierwszej części imprezy deszczu, każdej ekipie towarzyszyło liczne grono kibiców zagrzewające swoich faworytów do walki i atmosfera była naprawdę gorąca. Zawody otworzył burmistrz Jerzy Wrębiak, który był jednocześnie uczestnikiem regat w ekipie Urzędu Miasta - informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu.

Rywalizacja podzielona była na dwie kategorie: open oraz mieszaną (z udziałem co najmniej czterech wiosłujących pań). Po pierwszej serii biegów wyłonili się faworyci do zwycięstwa i miejsc na podium, ale jak pokazały decydujące przejazdy - losy medali ważyły się do ostatniej chwili, a różnice na mecie mierzone były w setnych sekundy.

Ostatecznie w kategorii open zwyciężyła reprezentacja Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, która w bezpośrednim biegu o ponad sekundę wyprzedziła Straż Pożarną, odrabiając z nawiązką straty z pierwszego biegu. Trzecie miejsce obroniła załoga Zakładu Higieny Komunalnej i podejrzewamy, że duża w tym zasługa najliczniejszej i najgłośniejszej grupy fanów ekipy ZHK, która dodawała wioślarzom skrzydeł.