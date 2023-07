Lipiec w Brzegu: Przegląd prasy z czerwca 2023 w Brzegu, najważniejsze informacje miesiąca

Roksana Węgiel mieszka z rodzicami w domu za miastem. Polska wokalistka jeszcze nie dorobiła się samodzielnego lokum. Jedna z najbardziej znanych artystek młodego pokolenia sporo czasu spędza w domu pod Jasłem. Sprawdź, gdzie odpoczywa po koncertach Roxie Węgiel i jak żyje na co dzień topowa polska wokalistka.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Brzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

41-letnia mieszkanka powiatu brzeskiego na jednym z portali internetowych została oszukana. Kobieta oferowała do sprzedaży dziecięcy wózek. Instruowana jak opłacić ubezpieczenie przesyłki, kilkukrotnie przelała pieniądze na wskazane konto. Dopiero wówczas zorientowała się, że została oszukana. Poszkodowana straciła 2 500 złotych.

Dziś prezentujemy galerię ze zdjęciami 37 kobiet poszukiwanych przez opolską policję m.in. za rozboje, oszustwa, kradzieże, handel narkotykami i inne przestępstwa. Jeśli wiesz, gdzie się ukrywają, zgłoś to natychmiast najbliższej jednostce policji. Uwaga! Za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi nawet do 5 lat więzienia.

Kolumna maryjna w Głubczycach, skład drewna w Krapkowicach czy nyskie śródmieście z Bazyliką - to tylko niektóre z wyjątkowych zdjęć, jakie pozostały z przedwojennej Opolszczyzny. Obrazy z Narodowego Archiwum Cyfrowego zostały pokolorowane.

Najpierw zawody rejonowe, następnie zwycięstwo w województwie, a na koniec awans do ogólnopolskiego finału i tam walka o jak najlepszą lokatę – niezwykłą przygodę w ostatnich tygodniach przeżyła drużyna ratownicza Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie.

Zbliżają się wakacje, a dni są coraz cieplejsze. To dobra okazja aby pomyśleć o wypoczynku nad wodą. Przygotowaliśmy listę kilkunastu kąpielisk i basenów na Opolszczyźnie, na które warto wybrać się w wolny dzień.

Wystawa nowoczesnej techniki rolniczej oraz pokazy i testy maszyn. Ponad 300 wystawców z 10 krajów zebrało się na targach rolnictwa Opolagra w Kamieniu Śląskim. To największe tego typu wydarzenie w południowej Polsce.

Aktualnie trwają prace związane z przebudową odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie, która rozpoczęła się 9 maja i jest realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Koniec roku szkolnego to dobry czas na podsumowanie tego co minęło i nagrodzenie tych, którzy przyczynili się do uświetnienia miasta na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Uroczysta gala wręczenia statuetek Primus i Primus Inter Pares dla najlepszych uczniów szkół podstawowych odbyła się 14 czerwca w brzeskim ratuszu.