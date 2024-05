Grodkowscy policjanci dzielnicowi rozmawiają z seniorami o oszustwach. Wiele osób straciło już sporo pieniędzy

Policjanci rozmawiają z seniorami nie tylko o oszustwach „na wnuczka”, „na policjanta” i pracownika gazowni. Nasi seniorzy są coraz bardziej aktywni w sieci, a więc przestrzegają ich również przed internetowymi oszustwami.

Dla dzielnicowego spotkania z mieszkańcami to codzienna służba. Wachlarz spraw do załatwienia w rejonie jest duży. Do zadań dzielnicowych należy również informowanie mieszkańców o zagrożenia z jakimi mogą się spotkać. - Postęp technologiczny spowodował, że zakupy, inwestycje, a nawet życie towarzyskie w dużym stopniu przeniosły się do sieci. Niestety wraz z tym dostrzegamy nasilenie się internetowych oszustw. Aby nasze społeczeństwo było świadome i potrafiło zadbać o bezpieczeństwo swoich finansów w cyberprzestrzeni cały czas przypominamy o ostrożności - informuje st. asp. Patrycja Kaszuba, oficer prasowy KPP w Brzegu. Policjanci spotykają się z seniorami w Brzeskim Centrum Seniora, a także w Pracowni Orange gdzie w trosce o seniorów przytaczają sytuacje, które zdarzyły się w powiecie brzeskim i uczulają na co szczególnie zwrócić uwagę:

Oszustwo na szybki zarobek

Do policjantów z Brzegu zgłosiła się poszkodowana 70-latka. Z zebranych informacji wynika, że kobieta zainteresowała się reklamą platformy inwestycyjnej i wypełniła wstępny formularz z danymi do kontaktu. Po kilku dniach zadzwonił do niej mężczyzna, który oświadczył że wprowadzi ją w proces inwestycyjny. Polecił zainstalować dwie różne aplikacje w telefonie i dokonać wstępnej wpłaty kilkuset złotych. Przez kolejne dni kontaktował się z nią i we wskazanej aplikacji kierował, które „akcje” ma kupować. Za każdym razem w bankowości internetowej poszkodowana potwierdzała przelewy, a także aktywowała płatności i podawała swojemu rozmówcy kody do wypłaty. Proceder trwał przez trzy tygodnie. W tym czasie rozmówca zapewniał ją, że „znikające” z jej konta pieniądze wrócą do ze znacznym zyskiem. Niestety tak się nie stało. Kiedy kontakt został zerwany, poszkodowana zorientowała się, że została oszukana. Łącznie z jej konta zniknęło 100 000 złotych.

Oszustwo podczas sprzedaży w internecie

Z relacji poszkodowanej wynika, że została oszukana na jednym z portali internetowych. Jak ustalili policjanci kobieta na swoim profilu oferowała do sprzedaży telefon komórkowy. Kiedy przedmiotem zainteresowała się kupująca poprosiła poszkodowaną o ubezpieczenie przesyłki. Według niej, w chwili dostarczenia paczki, pieniądze miały wrócić na konto sprzedającej. Zgodnie z instrukcją poszkodowana weszła we wskazany link i przelała blisko 500 złotych. Kiedy otrzymywała informację, że transakcja nie powiodła się, jeszcze kilkukrotnie wykonała przelew. Dopiero wówczas gdy kontakt z kupującą się urwał zorientowała się, że została oszukana. Kobieta straciła 2 500 złotych.

Oszustwo na pracownika banku

W tym przypadku 61-letni brzeżanin stracił 15 000 zł. Do poszkodowanego zadzwonił mężczyzna, który podał się za pracownika banku. Według rozmówcy doszło do usiłowania kradzieży oszczędności z konta. Polecił mężczyźnie wziąć pożyczkę i wybrać pieniądze z banku, a następnie wszystkie oszczędności wpłacić na wskazany przez rzekomego pracownika banku rachunek. W tym przypadku oszuści cały czas kontaktowali się z pokrzywdzonym telefonicznie. Podawali się za policjantów, prokuratora i pracownika banku. Numery, z których dzwonili wyświetlały się jako kontakty do poszczególnych instytucji. W takim przypadku najlepiej zakończyć rozmowę, poszukać numeru na wiarygodnych stronach i samodzielnie wykonać połączenie w celu zweryfikowania informacji. Nigdy nie należy oddzwaniać na numer z którego dzwonią podejrzane osoby.

Założenia Kampanii #ZnamTeNumery to: uświadomienie sobie jak ważne jest ustalenie hasła „rodzinnego” – to tajne słowo klucz, które znają tylko najbliżsi, które potwierdzi, że po drugiej stronie jest osoba prawdziwa, a nie podszywająca się; poznanie dzielnicowego i posiadanie do niego numeru telefonu, który Senior powinien mieć zapisany w widocznym miejscu np. na lodówce i w kontaktach telefonicznych; posiadanie listy telefonów do najbliższych osób, do których w każdej chwili mogą zadzwonić/napisać i te pomogą w weryfikacji sytuacji (tzw. 3 numery bezpieczeństwa); zapamiętanie motta „sprawdzaj, nie ufaj” – czyli, aby Seniorzy nie przekazywali np. osobie podającej się za pracownika banku hasła do konta, a rozłączyli się i zadzwonili do banku np. do opiekuna konta. W sytuacji, kiedy dzwoni pseudopolicjant, że wnuczek miał wypadek, to również by zadzwonili do wnuczka, rodzica, żeby zweryfikować sytuacje, a nie przekazywali pieniędzy.

Wideo Zmiany w rządzie. Donald Tusk przedstawił nowych ministrów