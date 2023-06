Prasówka 18.06.2023 z całego tygodnia w Brzegu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Roksana Węgiel mieszka w domu za miastem. Polska piosenkarka, która jest popularna pod pseudonim Roxie jeszcze nie ma własnego lokum. Jedna z najbardziej znanych artystek młodego pokolenia sporo czasu spędza z rodzicami i mieszka w ich nieruchomości pod Jasłem. Sprawdź, gdzie odpoczywa po koncertach Roxie Węgiel i jak żyje na co dzień młoda gwiazda.

Dziś prezentujemy galerię ze zdjęciami 37 kobiet poszukiwanych przez opolską policję m.in. za rozboje, oszustwa, kradzieże, handel narkotykami i inne przestępstwa. Jeśli wiesz, gdzie się ukrywają, zgłoś to natychmiast najbliższej jednostce policji. Uwaga! Za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi nawet do 5 lat więzienia.

Wystawa nowoczesnej techniki rolniczej oraz pokazy i testy maszyn. Ponad 300 wystawców z 10 krajów zebrało się na targach rolnictwa Opolagra w Kamieniu Śląskim. To największe tego typu wydarzenie w południowej Polsce.

Koniec roku szkolnego to dobry czas na podsumowanie tego co minęło i nagrodzenie tych, którzy przyczynili się do uświetnienia miasta na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Uroczysta gala wręczenia statuetek Primus i Primus Inter Pares dla najlepszych uczniów szkół podstawowych odbyła się 14 czerwca w brzeskim ratuszu.

Policjanci kryminalni z Brzegu zatrzymali czterech mieszkańców województwa wielkopolskiego, którzy są podejrzewani o kradzież pieniędzy. Trzy kobiety i mężczyzna w wieku od 56-69 lat weszli do mieszkania starszego małżeństwa skąd ukradli 42 tysiące złotych. Grozi im teraz kara do 5 lat więzienia.