Przegląd tygodnia z 16.04.2023 w Brzegu. Najważniejsze wydarzenia od 9.04 do 15.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne i sprzęt rolniczy. Do tego dochodzą łodzie motorowe i wiosłowe, a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 16.04.2023.

61-latek został zatrzymany podczas kontroli drogowej. Wsiadając za kierownicę złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu wydłużenia zakazu nawet do 15 lat i kara od roku do 5 lat więzienia.

W Kostowie koło Byczyny stoi jedyny pomnik smoleński na Opolszczyźnie, dlatego właśnie tam organizowana jest uroczystość upamiętnienia ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu, do której doszło 10 kwietnia 2010 r.

Po kilku latach przerwy do brzeskiego amfiteatru powracają Dni Księstwa Brzeskiego. Przed nami dwa dni koncertów z plejadą polskich gwiazd na scenie.

Nowe sklepy sieci Dino wyrastają jak grzyby po deszczu. Na Opolszczyźnie działa ich już 80, a będą kolejne. Co ciekawe, inwestycja powstają w coraz mniejszych miejscowościach.

Jedenastu partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z Opolszczyzny zostało dofinansowanych na prawie 370 tys. zł na realizację swoich inicjatyw.

Nawet do 5 lat więzienia grozi 63-letniemu mieszkańcowi Brzegu, który jest podejrzany o kradzież rozbójniczą. Zatrzymany chcąc zachować swój łup odepchnął pracownicę sklepu i uciekł nie płacąc za artykuły. Dodatkowo okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary więzienia za wcześniej popełnione przestępstwa.

Od piątku do poniedziałku (8-10.04) na drogach pow. brzeskiego nie odnotowano żadnej kolizji i wypadku ani nikt nie został ranny. Doszło jedynie do 2 zdarzeń z udziałem leśnej zwierzyny. Policjanci sprawdzali również prędkość, to czy kierowcy i pasażerowie używają pasów bezpieczeństwa oraz czy przewożą dzieci w fotelikach. Każda kontrola wiązała się również ze sprawdzeniem stanu trzeźwości kierowcy.