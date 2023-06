Sukces uczniów z grodkowskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Zostali najlepszymi szkolnymi ratownikami w województwie

Zwycięstwo w województwie oraz udział w finałach XXIX Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK to niewątpliwie sukces, za który należy pogratulować.

Sukces uczniów z Grodkowa docenia starosta brzeski.

- Gratuluje sukcesów, bo naprawdę wykonaliście kawał dobrej pracy – mówił podczas spotkania z uczniami Jacek Monkiewicz. - Gratuluje młodzieży, jak również Waszemu opiekunowi. Wojewódzkie finały oraz awans do imprezy ogólnopolskiej, to wydarzenie, którym należy się pochwalić. Jesteście świetną drużyną - dodał.

Podczas podsumowania starosta Jacek Monkiewicz oraz wicestarosta Ewa Smolińska wręczyli dyplomy uznania oraz nagrody rzeczowe dla całej drużyny.

Sukcesy uczniów z ZSP w Grodkowie rozpoczęły się już na wiosnę tego roku.

- Końcem kwietnia ratownicy pod opieką Jacka Mrożka wygrywają w Nysie zawody rejonowe. Miesiąc później w Opolu zdobywają pierwsze miejsce w turnieju wojewódzkim. To zwycięstwo dało im awans do ogólnopolskich finałów XXIX Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. W dniach 2-4 czerwca młodzież pojechała do Łodzi. Tam podczas etapu centralnego ratownicy mieli do pokonania aż 16 stacji z różnorodnymi przypadkami (urazy, amputacje, a nawet udary, upadki z wysokości czy postrzelenie). Ostatecznie drużyna zajmuje 12. miejsce - czytamy na stronie starostwa.