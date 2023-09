Tygodniowy przegląd prasy 17.09.2023: Brzeg, 10.09-16.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Brzegu

Opolanie mają mnóstwo rzeczy, które chcą oddać za darmo. Na popularnym portalu zakupowym olx.pl aktualnie wystawione jest blisko pół tysiąca przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie w Opolu. Działania te wpisują się w ideę zero waste. Te najciekawsze propozycje umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym.

81-letni kierowca mercedesa nie zauważył 26-letniej rowerzystki wjeżdżającej na przejazd. Uderzył w nią z dużą siłą. Kobieta trafiła z obrażeniami do szpitala.

W środę (13 września) 2023 roku w godzinach wieczornych do Pana odszedł pierwszy biskup gliwicki Jan Wieczorek – poinformowała kuria diecezjalna w Gliwicach na swojej stronie internetowej.

Burze przeszły nad regionem późnym popołudniem, po godz. 18.00. Towarzyszył im porywisty wiatr i obfite opady deszczu.

Opolska policja opublikowała zdjęcia i dane 3 przestępców, którzy powinni siedzieć teraz w więzieniu, ale nie stawili się do zakładu karnego i ukrywają się. Kto ich widział, proszony jest o kontakt z policją.

W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023, w województwie opolskim mamy 3 jednomandatowe okręgi do Senatu, a więc do zdobycia 3 mandaty senatora, a w kolejce do nich 9 kandydatów. Poznajcie wszystkich kandydatów na senatorów z Opolszczyzny.