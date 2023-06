W internecie warto zachować czujność. 41-latka z powiatu brzeskiego straciła 2,5 tysiąca złotych

21 czerwca do brzeskiej komendy zgłosiła się 41-letnia mieszkanka powiatu brzeskiego. Z jej relacji wynika, że została oszukana na jednym z portali internetowych.

- Jak ustalili policjanci kobieta na swoim profilu oferowała do sprzedaży dziecięcy wózek. Kiedy przedmiotem zainteresowała się kupująca poprosiła poszkodowaną o ubezpieczenie przesyłki. Według niej, w chwili dostarczenia paczki, pieniądze miały wrócić na konto 41-latki - informuje asp. Patrycja Kaszuba, oficer prasowy KPP w Brzegu.

Zgodnie z instrukcją poszkodowana weszła we wskazany link i przelała blisko 500 złotych.

- Kiedy otrzymywała informację, że transakcja nie powiodła się, jeszcze kilkukrotnie wykonała przelew. Dopiero wówczas gdy kontakt z kupującą się urwał zorientowała się, że została oszukana. Kobieta straciła 2 500 złotych - dodaje asp. Kaszuba.

KOMUNIKAT POLICJI:

Dzisiejsze zakupy przeniosły się do internetu. Zwłaszcza osoby młode śledzą aukcji i też w ten sposób sprzedają różne przedmioty. Niestety oszuści również tutaj działają i wykorzystują każdą sposobność by się wzbogacić. Przede wszystkim nie dajmy się zwieść okazji i szybkiemu zarobkowi. Warto również poświęcić kilka chwil i przeczytać na portalu wskazówki jak bezpiecznie kupować i sprzedawać. Każda z takich stron ostrzega co powinno wzmóc naszą uwagę i jak chronić swoje dane wrażliwe i pieniądze. Lepiej stracić trzy niepewne okazje, niż raz dać się oszukać. My również zachęcamy do lektury: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/199848,Kompendium-jak-nie-dac-sie-oszukac-w-Internecie.html