23. edycja turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku". W Brzegu rywalizują drużyny z województwa opolskiego [ZDJĘCIA, WIDEO]

Udział w finale wojewódzkim to wielkie osiągnięcie dla młodych piłkarek i piłkarzy, którzy mają okazję zaprezentować swoje umiejętności i talent.

- Cieszę się, że po raz kolejny rozgrywki te odbywają się w naszym mieście. Taka impreza to szansa dla dzieci na przeżycie świetnej przygody i spełnienie swoich marzeń! Brzeska publiczność trzyma za wszystkich kciuki! – mówił Jerzy Wrębiak, burmistrz Brzegu.

Puchar Tymbarku to największy dziecięcy turniej piłkarski w Europie. Od pierwszych edycji wzięło w nim już udział wiele zawodniczek i zawodników klubów ekstraklasy, a także reprezentantek i reprezentantów Polski w różnych kategoriach wiekowych, m.in. Ewa Pajor, Piotr Zieliński czy Arkadiusz Milik.

Nowością w tym roku jest to, że do turnieju mogły przystąpić wyłącznie drużyny szkolne, dziewcząt i chłopców, w trzech kategoriach wiekowych: do 8, 10 i 12 lat. Najlepsze 16 drużyn w kraju, po jednej z każdego województwa, wystąpi w ogólnopolskim finale w Warszawie. Mecze odbędą się w czerwcu na stadionie PGE Narodowym.