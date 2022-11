Kolejny sukces zawodnika klubu LZS KS Olszanka-Pogorzela. Sławomir Sidorowicz z Mistrzostw Niepodległej Polski wraca ze złotym medalem

Reprezentant LZS KS Olszanka-Pogorzela wystartował w jednej z konkurencji Trójboju Siłowego tzw. Martwym Ciągu.

- Nie znając swoich możliwości, po trwającym kilkanaście dni odpoczynku, Sławek zadeklarował na pierwsze podejście pewne 310 kg, które zaliczył z zadziwiającą lekkością. W drugim podejściu zdecydował się więc na 330 kg, a ciężar ten również został zaliczony. Ostatnia trzecia próba, to decyzja o ataku na rekord życiowy naszego zawodnika całe, ogromnie ciężkie 340 kg. Niestety, troszeczkę zabrakło aby tym razem kolejna magiczna bariera została przekroczona - informuje klub.

Mimo to złoty medal ze stolicy Polskiego Złota w kategorii seniorów kat. wagowej do 110 kg został zabrany do klubu w Pogorzeli.

Dodatkowo Sławomir Sidorowicz został sklasyfikowany na wysokim 4 miejscu w klasyfikacji na najlepszego zawodnika mistrzostw.