III liga piłkarska. AstroEnergy Warta Gorzów - Stal Brzeg 1:1

W pierwszej połowie piłkarze Stali zagrali dobrze i zasłużenie zeszli na przerwę wygrywając 1:0. Bramkę dla Stali zdobył w 38. minucie Szymczak.

W drugiej części gry brzeżanie stworzyli sobie mnóstwo sytuacji i mogli "zamknąć" mecz, jednak byli bardzo nieskuteczni. Natomiast swoją szansę wykorzystali gospodarze, którzy w 75. minucie za sprawą Siwińskiego wyrównali wynik meczu.

Spotkanie zakończyło się podziałem punktów i jeśli ktoś może być niezadowolony z tego wyniku to zdecydowanie jest to Stal.

- Jest duży niedosyt. Ten mecz tak naprawdę zremisowaliśmy na własne życzenie, bo mieliśmy dużo sytuacji w drugiej połowie przy stanie 1:0 dla nas, żeby to spotkanie zamknąć i wrócić do Brzegu z trzema punktami. Możemy mieć żal tylko sami do siebie, że ta końcowa finalizacja nie jest u nas na najwyższym poziomie. Zwycięstwo sprawiłoby, że w tabeli wyglądałoby to już dużo lepiej. Zostały nam dwa ostatnie mecze w tej rundzie i musimy zrobić wszystko, żeby w nich zapunktować - powiedział po meczu Kamil Rakoczy, trener Stali.